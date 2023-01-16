Всесвітній економічний форум пройде без участі росії та Китаю

14:45 16 січня Київ, Україна

"Класичний" Всесвітній економічний форум, що відкрився сьогодні, 16 січня, в Давосі, пройде без участі представників росії та Китаю.



Про це повідомляють західні та російські ЗМІ.

"Помітна відмінність від форумів за останні десятиліття - відсутність російської делегації, не лише офіційної, а й бізнесової", - пише російське агентство.



Загалом на подію приїде 116 мільярдерів – на 40% більше, ніж десять років тому. З них 33 буде від США, 18 – з країн Європи, 13 – з Індії.



Повідомляється, що у класичному форматі форум пройде вперше за три роки.



До цього Всесвітній економічний форум у Давосі востаннє проходив у класичному форматі взимку 2020 року, перед початком пандемії коронавірусу. 2021 року його провели повністю онлайн, а 2022 року вперше за його 50-річну історію форум провели влітку, а не взимку.



Раніше повідомлялося, що Давос цього року збере рекордну кількість учасників.