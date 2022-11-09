Всесвітня боксерська рада виключила зі своїх рейтингів росіян та білорусів

09:45 09 листопада Київ, Україна

Всесвітня боксерська рада (WBC) виключила зі своїх рейтингів росіян та білорусів. Крім того, представники країн-агресорів не зможуть виборювати чемпіонські титули організації.

Таке рішення було ухвалено на конгресі WBC у мексиканському Акапулько, повідомив президент організації Маурісіо Сулейман.

"Всіх боксерів з росії та білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC", - повідомив Сулейман.

Зазначимо, що на момент ухвалення рішення у рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів. Причому деякі з них є володарями титулів. Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце у рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першому рядку у проміжній вазі.



При цьому у WBC залишили лазівку для спортсменів, заявивши, що російські та білоруські боксери можуть подати прохання про перегляд рішення залежно від їхніх зв'язків з росією.