Світовий банк призупинив фінансування Уганди через закон проти ЛГБТК+

Світовий банк ухвалив рішення призупинити нове фінансування у відповідь на жорсткий закон проти ЛГБТК+, який суперечить цінностям банку, запроваджений в Уганді.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У відповідь президент Уганди Йовері Мусевені назвав цей крок несправедливим та лицемірним.
Команда Світового банку вирушила до Уганди відразу після того, як закон був прийнятий у травні, і визначила, що необхідні додаткові заходи щодо реалізації проєктів відповідно до екологічних та соціальних стандартів банку.
Державний міністр закордонних справ Уганди Окелло Ор'єм звинуватив банк у лицемірстві, заявивши, що вони надають кредити країнам Близького Сходу та Азії, які мають такі ж чи суворіші закони щодо ЛГБТК+.
До кінця 2022 року Світовий банк надав Уганді 5,4 мільярда доларів фінансування Міжнародної асоціації розвитку, включаючи багато проєктів у сфері охорони здоров'я та освіти.
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