Світовий банк призупинив фінансування Уганди через закон проти ЛГБТК+

11:59 11 серпня Київ, Україна

Світовий банк ухвалив рішення призупинити нове фінансування у відповідь на жорсткий закон проти ЛГБТК+, який суперечить цінностям банку, запроваджений в Уганді.



Про це повідомляє агентство Reuters.



У відповідь президент Уганди Йовері Мусевені назвав цей крок несправедливим та лицемірним.



Команда Світового банку вирушила до Уганди відразу після того, як закон був прийнятий у травні, і визначила, що необхідні додаткові заходи щодо реалізації проєктів відповідно до екологічних та соціальних стандартів банку.

"Закон Уганди про боротьбу з гомосексуалізмом принципово суперечить цінностям Групи Світового банку. Ми віримо, що наше бачення викорінення бідності на відповідній для життя планеті може досягти успіху, тільки якщо воно охоплюватиме всіх, незалежно від раси, статі чи сексуальної приналежності», - заявили в банку.

Державний міністр закордонних справ Уганди Окелло Ор'єм звинуватив банк у лицемірстві, заявивши, що вони надають кредити країнам Близького Сходу та Азії, які мають такі ж чи суворіші закони щодо ЛГБТК+.