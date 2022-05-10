Всіх "протестунів" поставити на облік і змусити працювати - Лукашенко

Про це повідомляє "БЕЛТА" у понеділок, 7 грудня.

Відзначається, що Лукашенко доручив місцевій владі, в першу чергу Мінська, терміново зайнятися працевлаштуванням безробітних.

"Негайно поставити на облік всіх нероб, що бовтаються і змусити їх працювати. Повторюю, як би непопулярно це не звучало: сьогодні людина, що не працює та вештається - це не просто протестун на вулиці, це майбутній злочинець, який підкидає нам кожен день, кожен тиждень, кожен місяць злочини, і ми витрачаємо величезні гроші для розкриття цих злочинів, а потім деяких ще утримуємо в місцях не таких віддалених", - заявив Лукашенко.