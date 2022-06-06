Всіх під ковпак: в росії хочуть створити єдиний реєстр IMEI-кодів

16:33 06 червня Київ, Україна

З ініціативи фсб мінцифри росії розробить єдину базу IMEI-кодів мобільних телефонів. Свою ініціативу спецслужба пояснила бажанням «підвищити ефективність оперативно-розшукових заходів».

Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на два джерела в уряді.

На думку гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, це робиться для того, «щоб чітко асоціювати телефон та сім-карту з його власником: хоч би як намагався уряд, сім-картки досі можна придбати з рук без паспорта».



Ідея створення бази IMEI-кодів вже просувалася російською владою, проте тоді метою такої концепції називали боротьбу з нелегальним ввезенням смартфонів. У 2018 році тимчасова комісія ради федерації з розвитку інформаційного суспільства схвалила запровадження системи контролю за телефонами за IMEI. Передбачалося, що компанії-імпортери та люди, які купили телефони за кордоном, реєструватимуть їх у спеціальній базі. А пристрої, які були вкрадені або не пройшли офіційне митне оформлення, потрапляли б до «чорного списку» та відключалися від російських стільникових мереж.



У 2020 році влада також пропонувала ввести обов'язкову реєстрацію мобільних телефонів за заводським номером. Цю процедуру планували зробити платною (від 100 рублів) для нових пристроїв. Вимогу хотіли поширити, зокрема, на громадян, які ввозять смартфони з-за кордону самостійно.