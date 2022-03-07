Всі докази вказують на причетність Росії до аварії авіарейсу МН17 - Bellingcat

Розслідувачі зібрали величезну кількість доказів проти російських військових, всі дані свідчить про те, що саме РФ поставила ракету до ЗРК "Бук", якою був збитий рейс МН -17.
Таку думку висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозев, повідомляє DW.
Грозев був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).
За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост в соцмережах, розміщений російськими солдатами, в тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".
Так, слідча бригада і судді просили РФ сприяти допиту членів 53-ої бригади, а також двох військових з п'ятої бригади, щоб вони могли виправдатися і відкинути звинувачення на адресу Москви, вказав Христо Грозев.
Нагадаємо, в Нідерландах 7 червня, майже через сім років після аварії малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом, почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних. Засідання проходило в спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол.
За версією звинувачення, Boeing 777 "Малайзійських авіаліній" був збитий над зоною бойових дій в Донбасі 17 липня 2014 року сепаратистами російською ракетою з ЗРК "Бук". В результаті загинули всі 298 осіб на борту. Більшість жертв - піддані Нідерландів, тому суд проходить в цій країні. Літак прямував з Амстердама в столицю Малайзії Куала-Лумпур.
На суді не був присутній жоден з обвинувачених. Лише росіянин Олег Пулатов, що грав провідну роль в спецслужбах самопроголошеної "Донецької народної республіки", представлений адвокатами. Через них він повідомив, що не вважає себе винним. Ні Пулатов, ні інші обвинувачені можуть не боятися екстрадиції в Нідерланди.
У Кремлі судовий процес у справі MH17 вважають постановочним.
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