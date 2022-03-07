Всі докази вказують на причетність Росії до аварії авіарейсу МН17 - Bellingcat

10:23 08 червень Київ, Україна

Розслідувачі зібрали величезну кількість доказів проти російських військових, всі дані свідчить про те, що саме РФ поставила ракету до ЗРК "Бук" , якою був збитий рейс МН -17.

Таку думку висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозев, повідомляє DW.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що в цілому не існує іншого пояснення (що сталося - ред.) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий (літак) і вбиті 298 осіб", - підкреслив журналіст.

Грозев був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).

"Зараз немає ніяких сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозев.

За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост в соцмережах, розміщений російськими солдатами, в тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

"Якби Росія хотіла встановити правду, вона б просто співпрацювала зі слідством в тій мірі, в якій її про це просили. А вона як і раніше відмовляється", - упевнений Грозев.

Так, слідча бригада і судді просили РФ сприяти допиту членів 53-ої бригади, а також двох військових з п'ятої бригади, щоб вони могли виправдатися і відкинути звинувачення на адресу Москви, вказав Христо Грозев.

"РФ зберігає мовчання з цього приводу і не надає такий доступ. Росія продовжує стверджувати, що виключена з розслідування, їй не дають можливості внести в нього свій внесок, але в той самий час вона не виконує такі запити про надання даних", - резюмував розслідувач.

Нагадаємо, в Нідерландах 7 червня, майже через сім років після аварії малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом, почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних. Засідання проходило в спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол.



За версією звинувачення, Boeing 777 "Малайзійських авіаліній" був збитий над зоною бойових дій в Донбасі 17 липня 2014 року сепаратистами російською ракетою з ЗРК "Бук". В результаті загинули всі 298 осіб на борту. Більшість жертв - піддані Нідерландів, тому суд проходить в цій країні. Літак прямував з Амстердама в столицю Малайзії Куала-Лумпур.



На суді не був присутній жоден з обвинувачених. Лише росіянин Олег Пулатов, що грав провідну роль в спецслужбах самопроголошеної "Донецької народної республіки", представлений адвокатами. Через них він повідомив, що не вважає себе винним. Ні Пулатов, ні інші обвинувачені можуть не боятися екстрадиції в Нідерланди.



У Кремлі судовий процес у справі MH17 вважають постановочним.