Дедалі більше громадян Німеччини вірять російській пропаганді - дослідження

09:38 08 листопада Київ, Україна

Дослідження Центру моніторингу, аналізу та стратегії CeMAS свідчить, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну дедалі більше людей у Німеччині вірять російській пропаганді, повідомляє Der Spiegel.



У жовтні 40% опитаних повністю або частково погодилися із твердженням, що російська війна була "безальтернативною реакцією росії на провокацію НАТО". У квітні цей показник становив 29%. 44% повністю або частково впевнені, що володимир путін вживає заходів проти "світової еліти", яка таємно "тягне за ниточки". У квітні так вважали 32% опитаних. 35% повністю або частково погодилися з тим, що Україна "історично не може мати територіальних претензій, бо фактично була частиною росії". У квітні із цим твердженням погоджувалося 26% опитаних.



24% повністю або частково вірять, що війна була потрібна, щоб "усунути фашистський уряд" в Україні. У квітні цю ідею підтримували 14%.



Дослідження показало, що жителі східних регіонів Німеччини набагато частіше вірять у проросійські теорії змови про війну в Україні, ніж мешканці регіонів на заході.