У Румунії сталася ДТП, загинули двоє українців

Вранці, 14 червня, мікроавтобус з громадянами України потрапив в ДТП на румунському шосе Діва-Надлак, загинули двоє українців, ще двоє госпіталізовані.
Про це повідомив офіційний представник МЗС Олег Ніколенко.
Він розповів, що в мікроавтобусі перебували 16 українців і 1 громадянин Молдови, які прямували з України до Чеської Республіки. ДТП сталася на трасі Діва-Недлак в Румунії.
Представник МЗС повідомив, що водій затриманий, він дає свідчення в поліції. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся з вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.
Ніколенко запевнив, що українські дипломати взаємодіють з румунськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають зв'язок з лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.
Для родичів відкрита цілодобова «гаряча лінія» Посольства України в Румунії: +40 726 529 820 +40 21 230 36 60.
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