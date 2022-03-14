У Румунії сталася ДТП, загинули двоє українців

17:08 14 червня Київ, Україна

Вранці, 14 червня, мікроавтобус з громадянами України потрапив в ДТП на румунському шосе Діва-Надлак, загинули двоє українців, ще двоє госпіталізовані.

Про це повідомив офіційний представник МЗС Олег Ніколенко.



Він розповів, що в мікроавтобусі перебували 16 українців і 1 громадянин Молдови, які прямували з України до Чеської Республіки. ДТП сталася на трасі Діва-Недлак в Румунії.

"Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загрози їхньому життю немає", - зазначив він.

Представник МЗС повідомив, що водій затриманий, він дає свідчення в поліції. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся з вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.



Ніколенко запевнив, що українські дипломати взаємодіють з румунськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають зв'язок з лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.



Для родичів відкрита цілодобова «гаряча лінія» Посольства України в Румунії: +40 726 529 820 +40 21 230 36 60.