"Час стрімко схлопується": пригожин знову розкритикував міноборони росії

16:59 23 червня Київ, Україна

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин у новому відео, яке розповсюдила його пресслужба, заявив, що російські війська відступають на Запорізькому та Херсонському напрямках. Тривалість запису – 30 хвилин. Майже весь цей час пригожин критикує керівництво міноборони росії.

"ЗСУ продавлюють російську армію, ми вмиваємось кров'ю, резерви ніхто не дає, управління ніякого немає", - заявив пригожин.

При цьому, за його словами, міноборони росії і генштаб "все ще сподіваються, що можуть виграти цю війну"

"Але, оскільки немає управління, відсутні військові успіхи, керівництво міноборони ретельно обманює президента. Ми цілими днями слухаємо про 60 знищених "Леопардів", про три тисячі знищених солдатів противника", - заявив пригожин.

За його словами, це "повна, тотальна нісенітниця".



Пригожин заявив, що з 2014 по 2022 роки весь Донбас розграбувався різними людьми - частина з них з адміністрації президента росії, частина з ФСБ. За його словами, зараз міністерство оборони росії намагається обдурити громадськість і президента та розповісти історію про те, що зі "сторони України була шалена агресія, і вони збиралися разом з усім блоком НАТО на нас напасти".

"Тому так звана "спецоперація", була розпочата 24 лютого з зовсім інших причин. Війна була потрібна, щоб купка тварей святкувала і попіарилася, показала, яка вона сильна армія. Щоб шойгу отримав звання маршала – наказ уже був готовий. І здобув другу медаль героя. Йому дуже хотілося увійти в історію як великий тувінський військовий керівник, який двічі став героєм і маршалом фактично у мирний час”, - заявив пригожин.

Пригожин також заявив, що Володимир Зеленський нібито, коли став президентом, "був готовий до будь-яких домовленостей".

"Все, що потрібно було зробити кремлю, це злізти з Олімпу, піти та домовитися", - сказав пригожин. - Медведчук чекав, коли прийдуть російські війська, Зеленський втече, всі складуть зброю, і він стане президентом цієї України. Завдання було у матеріальних активах, які необхідно буде розділити після того, як вони візьмуть його під контроль", - заявив власник ПВК "Вагнер".

"Наша священна війна з тими, хто ображає російський народ, перетворилася на рекет, перетворилася на щурництво", - додав він.

Коментуючи нинішню ситуацію на фронті, пригожин заявив, що російські солдати продовжують гинути та отримувати тяжкі поранення.