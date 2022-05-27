Ворожа росія усунута з Європейського союзу мовлення

11:55 27 травня Київ, Україна

Європейський союз мовлення офіційно викреслив росію зі свого складу.

 
Про це йдеться на сайті конкурсу Євробачення.

З офіційної платформи об'єднання зі списку зникли Перший канал та ВДТРК, які транслювали конкурс пісні у росії.

РФ була членом Європейського союзу мовлення з 1993 року.

Раніше, у лютому цього року Європейський союз мовлення усунув росію від Євробачення-2022. EBU оголосив, що жоден російський артист не братиме участі у цьому пісенному конкурсі через вторгнення та ведення військових дій в Україні.