Вперше за 50 років космічний корабель NASA досяг Місяця

10:03 22 листопада Київ, Україна





Космічний корабель Orion, запущений 16 листопада в рамках місії Артеміда-1, облетів Місяць і наблизився до нього на відстань 128 кілометрів.



Капсула та три тестові муляжі побували на іншому боці Місяця. Диспетчери польоту в Х'юстоні зіткнулися з півгодинним вимкненням зв'язку і не знали, чи успішний був запуск, поки капсула не вийшла через Місяць, а бортові камери не відправили зображення Землі, пише Sky News. Вперше за 50 років (після Аполло) космічний корабель NASA досяг Місяця, повідомляє Національне аерокосмічне агентство США.Космічний корабель Orion, запущений 16 листопада в рамках місії Артеміда-1, облетів Місяць і наблизився до нього на відстань 128 кілометрів.Капсула та три тестові муляжі побували на іншому боці Місяця. Диспетчери польоту в Х'юстоні зіткнулися з півгодинним вимкненням зв'язку і не знали, чи успішний був запуск, поки капсула не вийшла через Місяць, а бортові камери не відправили зображення Землі, пише Sky News.

У разі успіху 25 листопада капсула вийде на орбіту Місяця і поб'є рекорд NASA на відстані космічного корабля. На орбіті «Оріон» має провести близько тижня. Приземлення у Тихому океані заплановано на 11 грудня.



Остання висадка астронавтів NASA на Місяць відбулася 1972 року, тоді вони вивчили поверхню супутника.