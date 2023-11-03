Вперше в історії жінка очолила військово-морські сили США

09:27 03 листопада Київ, Україна

Адмірал Ліза Франчетті стала першою жінкою, яка обійняла посаду командувача військово-морських операцій ВМС США та члена Об'єднаного комітету начальників штабів. Сенат США остаточно затвердив адмірала Франчетті на посаді головнокомандувача ВМС.

Про це повідомляє Navy Times.



Франчетті стала не лише першою жінкою на посаді вищого офіцера ВМС, а й першою жінкою, яка увійшла до Об'єднаного комітету начальників штабів.



Останніми місяцями Франчетті виконувала обов'язки голови ВМС, залишаючись на посаді віцеголови.



На службу військово-морським силам Франчетті прийшла 1985 року. Вона є другою жінкою в історії ВМС США, яка отримала звання чотиризіркового адмірала. Франчетті командувала Шостим флотом ВМС США, що охоплює Європу та Африку, була директором зі стратегії, планів та політики Об'єднаного штабу Пентагону.



У липні президент США Джо Байден висунув її на посаду голови Військово-морських сил США.