Вперше в історії: у Швеції жінка-трансгендер обійняла посаду міністра

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Новим міністром середньої освіти Швеції стала 51-річна Ліна Аксельссон Кілблом. Вона стала першою трансгендерною жінкою, яка обійняла посаду міністра в цій скандинавській країні.

У вівторок, 30 листопада, новий склад уряду Швеції представила Магдалена Андерссон, яка є першою жінкою на посаді прем'єр-міністра.



Ліна Аксельссон Кілблом – юрист та колишній директор школи. Стать вона змінила у 1990-х роках, про що у 2015 році написала книгу "Ти мене любитимеш зараз?" Жінка розлучена і має двох прийомних дітей, зазначає AFP.



Нагадаємо, у жовтні 2020 року ексдепутат Бельгії, член Європейського парламенту Петра Де Суттера була призначена заступником прем'єр-міністра Бельгії і стала першим трансгендерним міністром у Європі.



У німецький Бундестаг на виборах від партії "Союз 90/Зелені", що відбулися 26 вересня 2021 року, вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки Тесса Ганзерер (Tessa Ganserer) і Найк Славік (Nyke Slawik).