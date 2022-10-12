Вперше в історії вдалося змінити рух астероїда. Космічний корабель DART, що 27 вересня врізався в астероїд Діморфос, зміг змінити його траєкторію. Удар космічним зондом виявився ефективнішим, ніж розраховували вчені, підтверджує агентство NASA.
Це зіткнення скоротило орбіту навколо Дідімоса (навколо нього обертається Діморфос) на 32 хвилини в перерахунку на час обороту. До зіткнення Діморфос проводив повне коло за 11 годин та 55 хвилин, а після – за 11 годин та 23 хвилини.
Дослідники очікували, що DART скоротить орбіту на 1% або приблизно на 10 хвилин. Мінімальним успіхом визнали б навіть 73 секунди.
Діаметр Діморфоса становить 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда, Дідімоса, завширшки 780 метрів. Пара астероїдів Дідімоса і Діморфоса не загрожує Землі, вони віддалені від планети на 11 мільйонів кілометрів.
DART вагою 570 кілограмів врізався в астероїд Діморфос на швидкості 22,5 тисячі кілометрів на годину. Апарат провів у космосі 10 місяців, перш ніж дістався мети. Таке зіткнення може стати ефективним способом зміни курсу астероїда у разі загрози для Землі.
Це зіткнення скоротило орбіту навколо Дідімоса (навколо нього обертається Діморфос) на 32 хвилини в перерахунку на час обороту. До зіткнення Діморфос проводив повне коло за 11 годин та 55 хвилин, а після – за 11 годин та 23 хвилини.
Дослідники очікували, що DART скоротить орбіту на 1% або приблизно на 10 хвилин. Мінімальним успіхом визнали б навіть 73 секунди.
Діаметр Діморфоса становить 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда, Дідімоса, завширшки 780 метрів. Пара астероїдів Дідімоса і Діморфоса не загрожує Землі, вони віддалені від планети на 11 мільйонів кілометрів.
DART вагою 570 кілограмів врізався в астероїд Діморфос на швидкості 22,5 тисячі кілометрів на годину. Апарат провів у космосі 10 місяців, перш ніж дістався мети. Таке зіткнення може стати ефективним способом зміни курсу астероїда у разі загрози для Землі.
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