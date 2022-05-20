Вперше в історії США жінка очолить командування атомним авіаносцем

У Сполучених Штатах Америки на посаду командувача атомним авіаносцем призначена Емі Бауерншмідт, це перша в історії країни жінка, яка займе таку посаду.
Про це повідомляють американські ЗМІ.
На цей момент невідомо, яким саме авіаносцем керуватиме капітан, і коли вона почне виконувати свої обов'язки. Бауерншмідт буде командувати авіаносцем у 2022 фіскальному році, який в США починається з 1 жовтня.
У 2016 році вона вже увійшла в історію США, як перша жінка - старша помічниця командира на атомному авіаносці USS Abraham Lincoln. Вона також була заступницею командира екіпажу з близько 5 тисяч осіб.
Бауерншмідт почала кар'єру у флоті пілотом вертольота Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Дієго на есмінці USS John Young. Вона також брала участь в операціях в північній частині Перської затоки. Протягом усієї кар'єри вона налітала більше трьох тисяч годин. З 2019 по 2020 рік вона командувала десантним транспортним доком USS San Diego.
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