Вперше в історії США жінка очолить командування атомним авіаносцем

12:15 17 грудня Київ, Україна

У Сполучених Штатах Америки на посаду командувача атомним авіаносцем призначена Емі Бауерншмідт, це перша в історії країни жінка, яка займе таку посаду.

Про це повідомляють американські ЗМІ.