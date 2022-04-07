У Парижі пройшов парад на честь Дня взяття Бастилії

15:33 14 липня Київ, Україна

Сьогодні в Парижі на Єлисейських полях пройшов щорічний парад , присвячений Дню взяття Бастилії, саме в цей день 232 роки тому під час Французької революції штурмом була взята фортеця Бастилія.

Про це повідомляє France24.





У параді взяли участь більше ніж 4 тисячі військових, понад 200 одиниць військової техніки, 237 коней, 69 літаків і 39 вертольотів.

На трибунах були присутні канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, генсек НАТО Йенс Столтенберг і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Також над Парижем пролетіла пілотажна група Патруль де Франс, накресливши в небі прапор Франції.



Французький винахідник Франкі Запата продемонстрував свій ховерборд Flyboard Air, на якому пролетів над Парижем.



У Франції відзначають національне свято 14 липня. У цей день в 1789 році під час Великої французької революції взяли штурмом фортецю-в'язницю Бастилію.