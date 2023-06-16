Відновлення авіасполучення з рф: 27 послів ЄС оголосили віцепрем'єру Грузії демарш

07:48 30 травня Київ, Україна

Посли країн ЄС, акредитовані в Грузії під час зустрічі з віцепрем'єром, міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі, оголосили йому демарш через поновлення авіасполучення між москвою та Тбілісі.



Про це повідомляє Interpressnews.

"Ми повідомили Давіташвілі, що шкодуємо через рішення уряду Грузії відновити пряме авіасполучення з росією", – розповів журналістам посол ЄС у Грузії Павло Герчинський.

Разом із Герчинським із грузинським віцепрем'єром зустрілися посли всіх 27 держав Європейського Союзу.



Віцепрем'єр Грузії Леваном Давіташвілі у свою чергу заявив, що запевнив європейських послів у тому, що компанії, які перебувають під санкціями ЄС, не обслуговуватимуть авіарейси, а всіх росіян, які прибули, ретельно перевірятимуть.



Водночас він додав, що Грузія має прямий кордон з росією і "контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу".

"Посли ЄС висловили свою позицію щодо цього питання. Ми зазначили, що ситуацію в Грузії не можна розглядати у контексті становища в інших країнах", – сказав Леван Давіташвілі.

За його словами, на зустрічі також було розглянуто питання виконання Грузією запроваджених міжнародних санкцій проти росії.

"Ми повідомили, що повністю дотримуємось їх і на КПП "Ларс", і в аеропортах країни", - сказав чиновник.

Давіташвілі додав, що на зустрічі звернув увагу на те, що країни ЄС продовжують торгівлю з рф.