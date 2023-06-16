Можливий арешт путіна на саміті BRICS у ПАР буде законним, - МЗС Німеччини

10:26 03 червня Київ, Україна

Як відомо, у серпні цього року у Південній Африці відбудеться саміт глав країн БРІКС. Є ймовірність, що російський диктатор може його відвідати. Оскільки африканські країни повинні дотримуватися міжнародного права у питанні можливого арешту російського президента Росії Володимира Путіна, його ймовірний арешт у ПАР, куди він має прибути в серпні для участі в саміті BRICS, буде законним. Про це у п'ятницю заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише німецька газета Zeit.

Вона наголосила, що міжнародне право чітко дає зрозуміти: військові злочинці, які несуть відповідальність за ведення агресивних воєн, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Міжнародне право є чітким зараз", - сказала вона.

Вона додала, що Південна Африка вже дала зрозуміти, що вона є членом МКС.

"Це робить ще більш зрозумілим, що ця російська агресивна війна не є суто європейською справою, а що вона впливає на весь світ", сказала Бербок.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці відбудеться саміт глав країн БРІКС.. Його, можливо, може відвідати російський диктатор.

ПАР, згідно зі своїм законодавством, має заарештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.. Членство ПАР у МКС зобов'язує її заарештувати російського лідера, якщо він приїде до країни для участі у саміті БРІКС.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія вимагає виходу країни з-під юрисдикції МКС через його "несправедливе" ставлення до деяких країн. Однак невдовзі він повідомив, що республіка залишається учасником суду.