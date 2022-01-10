Можливе введення військ в Білорусь суперечить міжнародному праву

20:20 27 серпень Київ, Україна

Створення збройних угруповань в Росії або на території інших держав для того, щоб згодом розгорнути активність в Білорусі, суперечить усім нормам закону. Про це заявила Координаційна рада опозиції РБ.

Члени президії координаційної ради вказали Путіну на те, що використання механізмів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можливо тільки в разі збройного нападу, а проведені в Білорусії мітинги носять "виключно мирний" характер.

"Координаційна рада вважає неприпустимим формування на території Російської Федерації чи іншої держави збройних угруповань для використання на території Білорусі: це суперечить міжнародному праву і консолідованої позиції білоруського суспільства", - йдеться в заяві ради.