Можливе введення військ в Білорусь суперечить міжнародному праву

Створення збройних угруповань в Росії або на території інших держав для того, щоб згодом розгорнути активність в Білорусі, суперечить усім нормам закону. Про це заявила Координаційна рада опозиції РБ.
Члени президії координаційної ради вказали Путіну на те, що використання механізмів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можливо тільки в разі збройного нападу, а проведені в Білорусії мітинги носять "виключно мирний" характер.
Нагадаємо, можливе введення військ в Білорусь Путін пояснив двосторонніми угодами по "захисту суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності" Союзної держави (РФ і РБ). За його словами, Кремль уже сформував резерв з силовиків для надання так званої "допомоги" Білорусі.
Польща вже назвала можливе введення російських силовиків агресивним актом.
Польща вже назвала можливе введення російських силовиків агресивним актом.
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