Можливе введення військ в Білорусь суперечить міжнародному праву

20:20 27 серпень Київ, Україна

Створення збройних угруповань в Росії або на території інших держав для того, щоб згодом розгорнути активність в Білорусі, суперечить усім нормам закону. Про це заявила Координаційна рада опозиції РБ.
 
Члени президії координаційної ради вказали Путіну на те, що використання механізмів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можливо тільки в разі збройного нападу, а проведені в Білорусії мітинги носять "виключно мирний" характер.
"Координаційна рада вважає неприпустимим формування на території Російської Федерації чи іншої держави збройних угруповань для використання на території Білорусі: це суперечить міжнародному праву і консолідованої позиції білоруського суспільства", - йдеться в заяві ради.
Нагадаємо, можливе введення військ в Білорусь Путін пояснив двосторонніми угодами по "захисту суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності" Союзної держави (РФ і РБ). За його словами, Кремль уже сформував резерв з силовиків для надання так званої "допомоги" Білорусі.
Польща вже назвала можливе введення російських силовиків агресивним актом.