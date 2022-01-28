Можливе зіткнення МКС з американським супутником

Як не дивно, але навіть в космічному просторі дороги здаються вузькими. Все більше на навколоземних орбітах накопичується так званого "космічного сміття", яке загрожує небажаними зіткненнями з об'єктами, які працюють в космосі. Така загроза зіткнення виникла у Міжнародної космічної станції (МКС).
Щоб гарантовано уникнути зіткнення з космічним супутником США, орбіта космічної станції буде скоректована. Про це повідомляє Роскосмос в суботу, 12 вересня.
За даними Роскосмосу, фахівці підтверджують необхідність маневру ухилення станції від небезпечного предмета, оцінивши ймовірність цієї події.
BRICSat-2 - комунікаційний експериментальний супутник (кубсат), оператором якого були ВМС США, був виведений на орбіту у 2019 році ракетою компанії SpaceX Falcon Heavy.
У Роскосмосі заявили, що "неодноразово звертали увагу партнерів на нові загрози в космічному просторі, які виникають у зв'язку зі створенням низькоорбітальних супутникових угруповань, і пропонує виробити необхідний регламент взаємодії".
Раніше в США заявили про вибух в космосі паливного бака російського розгінного блоку Фрегат-СБ. Тоді утворилися 65 уламків.
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