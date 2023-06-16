Біля Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд

У Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявили, що поблизу Землі сьогодні, 12 червня, пролетить астероїд 488453 (1994 XD).
Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
За даними NASA, діаметр астероїда від 370 до 830 метрів. Таким чином він схожий на найбільшу у світі будівлю – хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї. Точний розмір важко встановити, оскільки камінь дуже тьмяний і погано відбиває сонячне світло.
Зазначається, що відстань від астероїда до Землі складе близько 3,2 млн кілометрів. Ця цифра перевищує у 8 разів середню відстань між Землею та Місяцем. Оскільки відстань дуже маленька, це робить астероїд потенційно небезпечним. Швидкість руху астероїда дорівнює 77 292 км/год.
Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
За даними NASA, діаметр астероїда від 370 до 830 метрів. Таким чином він схожий на найбільшу у світі будівлю – хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї. Точний розмір важко встановити, оскільки камінь дуже тьмяний і погано відбиває сонячне світло.
Зазначається, що відстань від астероїда до Землі складе близько 3,2 млн кілометрів. Ця цифра перевищує у 8 разів середню відстань між Землею та Місяцем. Оскільки відстань дуже маленька, це робить астероїд потенційно небезпечним. Швидкість руху астероїда дорівнює 77 292 км/год.
8 травня в NASA повідомляли, що поблизу Землі 12 травня пролетить астероїд 2023 HT4, завдовжки 76 метрів.
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