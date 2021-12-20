"Повітряний інтернет" в Кенії

Повітряні кулі з'єднуються з наземними інтернет-станціями, а потім зв'язуються один з одним, утворюючи мережу передавачів в небі. Спочатку вони будуть охоплювати область в 50 000 кв. км, забезпечуючи доступ до інтернету 35 000 клієнтів.

Технологія Loon перебувала в розробці деякий час і вперше була представлена в 2013 році, але до цих пір вона не використовувалася в комерційних цілях. Наповнені гелієм повітряні кулі несуть сонячну батарею і плавають у верхніх шарах атмосфери, високо над літаками. Вони запускаються з баз в Каліфорнії і Пуерто-Ріко, а потім доставляються віддалено до місця призначення.