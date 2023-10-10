ВООЗ просить про гуманітарні коридори до Сектору Гази

Гуманітарне агентство ООН 10 жовтня заявило, що через скорочення постачання електрики, палива та води Ізраїлю до Гази анклав залишиться без палива протягом кількох днів, а 610 тисяч людей зіткнуться з нестачею питної води.
Про це пишуть Anadolu Agency, France 24 та The Journal.
Припинення водопостачання Лаєрке прокоментував: "Це рішення стосується понад 610 тисяч людей у Газі та призведе до серйозної нестачі питної води".
Джеймс Елдер, представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), також висловив стурбованість рішенням Ізраїлю скоротити постачання та нагадав сторонам про їхні зобов'язання відповідно до міжнародного права.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала створити гуманітарний коридор у Секторі Гази, оскільки Ізраїль блокує палестинський анклав.
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