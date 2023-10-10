ВООЗ просить про гуманітарні коридори до Сектору Гази

15:10 10 жовтня Київ, Україна

Гуманітарне агентство ООН 10 жовтня заявило, що через скорочення постачання електрики, палива та води Ізраїлю до Гази анклав залишиться без палива протягом кількох днів, а 610 тисяч людей зіткнуться з нестачею питної води.
 
Про це пишуть Anadolu Agency, France 24 та The Journal.
"Ізраїльська влада припинила постачання електроенергії до Сектору Гази, скоротивши тривалість подачі електроенергії до 3-4 годин на день. Електростанція в Газі є єдиним джерелом електроенергії, і паливо може закінчитися протягом кількох днів", - сказав Єнс Лаєрке, представник Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), на пресбрифінгу ООН у Женеві.
Припинення водопостачання Лаєрке прокоментував: "Це рішення стосується понад 610 тисяч людей у Газі та призведе до серйозної нестачі питної води".

Джеймс Елдер, представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), також висловив стурбованість рішенням Ізраїлю скоротити постачання та нагадав сторонам про їхні зобов'язання відповідно до міжнародного права.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала створити гуманітарний коридор у Секторі Гази, оскільки Ізраїль блокує палестинський анклав.
"ВООЗ закликає припинити насильство (…) Потрібен гуманітарний коридор, щоб дістатися людей з критично важливими медичними засобами", - заявив представник ВООЗ Тарік Ясаревич на брифінгу для преси в Женеві.