ВООЗ просить про гуманітарні коридори до Сектору Гази

"Ізраїльська влада припинила постачання електроенергії до Сектору Гази, скоротивши тривалість подачі електроенергії до 3-4 годин на день. Електростанція в Газі є єдиним джерелом електроенергії, і паливо може закінчитися протягом кількох днів", - сказав Єнс Лаєрке, представник Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), на пресбрифінгу ООН у Женеві.