ВООЗ застерігає Європу від третьої хвилі COVID-19

Тривожні прогнози дає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо подальшого розвитку пандемії коронавірусу в країнах Європи. За словами спеціального представника ВООЗ по коронавірусу Давида Набарро, якщо не будуть вжиті необхідні кроки для стримування пандемії коронавірусу, Європу чекає третя хвиля COVID-19 вже на початку наступного року.
Набарро звернув увагу на крок Швейцарії, де дозволили роботу гірськолижних курортів, в той час, як інші альпійські країни, такі як Австрія, закрили місця зимового відпочинку. Набарро попередив, що Швейцарія через свої дії ризикує отримати "дуже високий рівень захворюваності та смертності".
При цьому представник ВООЗ високо оцінив дії країн Азії по боротьбі з коронавірусом, таких як Південна Корея, де поширення хвороби знаходиться на відносно низькому рівні.
Нагадаємо, кожні 17 секунд в Європі помирає хворий на COVID-19. Зараз на європейські країни, в загальному, припадає 28% світових випадків зараження і 26% смертей. В останні два тижні смертність від коронавірусу в Європі збільшилася на 18%.
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