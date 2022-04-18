ВООЗ застерігає Європу від третьої хвилі COVID-19

14:10 22 листопада Київ, Україна

Тривожні прогнози дає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо подальшого розвитку пандемії коронавірусу в країнах Європи. За словами спеціального представника ВООЗ по коронавірусу Давида Набарро, якщо не будуть вжиті необхідні кроки для стримування пандемії коронавірусу, Європу чекає третя хвиля COVID-19 вже на початку наступного року.

"Вони (керівники країн Європи - ред.) втратили можливість створення необхідної інфраструктури протягом літніх місяців, після того, як взяли під контроль першу хвилю. Зараз у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідної інфраструктури, у нас буде третя хвиля на початку наступного року", - сказав Набарро і назвав реакцію Європи на пандемію" неповноцінною".

Набарро звернув увагу на крок Швейцарії, де дозволили роботу гірськолижних курортів, в той час, як інші альпійські країни, такі як Австрія, закрили місця зимового відпочинку. Набарро попередив, що Швейцарія через свої дії ризикує отримати "дуже високий рівень захворюваності та смертності".

При цьому представник ВООЗ високо оцінив дії країн Азії по боротьбі з коронавірусом, таких як Південна Корея, де поширення хвороби знаходиться на відносно низькому рівні.

"Люди поводяться так, що це перешкоджає поширенню вірусу: витримують дистанцію, носять маски, ізолюються, коли хворіють, миють руки і поверхні. Вони захищають групи, які знаходяться на найвищому ризику", - зазначив Набарро і нагадав, що Азія не послабляла карантин раніше, ніж необхідно.

Нагадаємо, кожні 17 секунд в Європі помирає хворий на COVID-19. Зараз на європейські країни, в загальному, припадає 28% світових випадків зараження і 26% смертей. В останні два тижні смертність від коронавірусу в Європі збільшилася на 18%.