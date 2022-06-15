ВООЗ планує перейменувати віспу мавп

11:17 15 червня Київ, Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) веде роботу з перейменування вірусу віспи мавп, його різновиду та хвороби, що викликається ним. Для цього налагоджено співпрацю з експертами з усього світу.

Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

У ВООЗ пояснили, що назва захворювання не відповідає рекомендаціям організації, згідно з якими у назвах краще не використовувати назви регіонів та тварин.



За словами представника організації, при найменуванні хвороб потрібно уникати можливості образити будь-які «культурні, соціальні, національні, регіональні, професійні чи етнічні групи».



Раніше з вимогою перейменувати захворювання виступила група вчених. Вони назвали «дискримінуючим» і «стигматизуючим» наративом те, що цей вірус пов'язаний з Африкою. За їхніми словами, все більше фактів вказує на те, що вірус непомітно поширювався від людини до людини протягом тривалого часу, однак у ЗМІ продовжують намагатися пов'язати нинішній спалах із африканськими країнами. Крім того, медіа регулярно ілюструють статті про спалах захворювання в Європі фотографіями африканських пацієнтів.