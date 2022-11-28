ВООЗ перейменувала віспу мавп

16:37 28 листопада Київ, Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення перейменувати віспу мавп у mpox (скорочення від англійської назви цієї хвороби monkey pox) через скаргу на те, що назва інфекційного захворювання, що діє, є "расистською" і "стигматизованою".



Про це повідомляє Sky News.

"Назва "mpox" була запропонована чоловічою організацією охорони здоров'я REZO, директор якої сказав, що відмова від образу мавп допомогла людям серйозно поставитися до надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я", - наголошується в публікації.

У ВООЗ зазначили, що протягом року для позначення хвороби будуть використовуватися обидві назви.

"Обидві назви будуть використовуватися одночасно протягом одного року, поки термін "віспа" буде виведений із вживання", - йдеться у повідомленні глобального агентства.

Віспа мавп - рідкісне захворювання, що викликає вірус роду Orthopoxvirus. Захворювання отримало таку назву тому, що у 1958 році вперше його виявили у лабораторних мавп. 1970 року медики зафіксували перший випадок мавпячої віспи у людини в Демократичній Республіці Конго.