ВООЗ перейменувала віспу мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення перейменувати віспу мавп у mpox (скорочення від англійської назви цієї хвороби monkey pox) через скаргу на те, що назва інфекційного захворювання, що діє, є "расистською" і "стигматизованою".
Про це повідомляє Sky News.
Про це повідомляє Sky News.
У ВООЗ зазначили, що протягом року для позначення хвороби будуть використовуватися обидві назви.
Віспа мавп - рідкісне захворювання, що викликає вірус роду Orthopoxvirus. Захворювання отримало таку назву тому, що у 1958 році вперше його виявили у лабораторних мавп. 1970 року медики зафіксували перший випадок мавпячої віспи у людини в Демократичній Республіці Конго.
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