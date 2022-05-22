ВООЗ не схвалила рішення США про обов'язкове третє COVID-щеплення

Відомо, що, починаючи з 20 вересня, в США будуть робити третій укол тим громадянам, які завершили початкове щеплення дводозною вакциною виробництва Moderna, Pfizer/BioNTech AG принаймні вісім місяців тому.
Але Всесвітня організація охорони здоров'я не схвалила плани США про додаткову вакцинацію американців від коронавірусу.
Так, Гебрейесус назвав це несправедливим рішенням і закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію у всьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу прищепили "ледве 2%" свого населення.
Він зазначив, що 75% всіх введених в світі COVID-вакцин припадають всього на 10 країн.
У свою чергу, в адміністрації Байдена заявили, що влада, як і раніше, прихильна як до захисту американців, так і до поширення вакцин по всьому світу.
Його підтримав координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс, який зазначив, що США "пожертвували більше доз вакцини, ніж всі інші країни світу разом узяті".
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