ВООЗ не схвалила рішення США про обов'язкове третє COVID-щеплення

12:55 19 серпня Киев, Украина

Відомо, що, починаючи з 20 вересня, в США будуть робити третій укол тим громадянам, які завершили початкове щеплення дводозною вакциною виробництва Moderna, Pfizer/BioNTech AG принаймні вісім місяців тому.

Але Всесвітня організація охорони здоров'я не схвалила плани США про додаткову вакцинацію американців від коронавірусу.

Так, Гебрейесус назвав це несправедливим рішенням і закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію у всьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу прищепили "ледве 2%" свого населення.

"Це ганьба для всього людства. Якщо ми не будемо боротися з коронавірусом разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці", - заявив Гебрейесус.

Він зазначив, що 75% всіх введених в світі COVID-вакцин припадають всього на 10 країн.

У свою чергу, в адміністрації Байдена заявили, що влада, як і раніше, прихильна як до захисту американців, так і до поширення вакцин по всьому світу.

"Ми не повинні вибирати між Америкою і світом", - заявив головний хірург США Вівек Мурті.

Його підтримав координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс, який зазначив, що США "пожертвували більше доз вакцини, ніж всі інші країни світу разом узяті".