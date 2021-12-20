ВООЗ: бубонна чума не представляє особливої ​​небезпеки

20:52 07 липень Київ, Україна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що бубонна чума, яку раніше виявили в Китаї і Монголії, не є особливо небезпечною. Таку заяву зробив представник ВООЗ Маргарет Харріс у вівторок, 7 липня.

"На даний момент ми не вважаємо, що мова йде про підвищену загрозу, але ми ретельно стежимо за ситуацією", - цитують Харріс європейські ЗМІ.

За словами представника ВООЗ, організація консультує влади Китаю і Монголії щодо питань бубонної чуми. Як вона зазначила, випадки зараження "добре піддаються лікуванню".

"Бубонна чума завжди існувала і залишається з нами на протязі століть", - додала Харріс.