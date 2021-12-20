ВООЗ: бубонна чума не представляє особливої ​​небезпеки

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що бубонна чума, яку раніше виявили в Китаї і Монголії, не є особливо небезпечною. Таку заяву зробив представник ВООЗ Маргарет Харріс у вівторок, 7 липня.
За словами представника ВООЗ, організація консультує влади Китаю і Монголії щодо питань бубонної чуми. Як вона зазначила, випадки зараження "добре піддаються лікуванню".
Раніше ми писали, що в понеділок, 6 липня, в Монголії бубонної чумою заразився ще одна людина - 15-річний пацієнт, який з'їв м'ясо бабака. До цього захворювання виявили у двох осіб з заходу Монголії, а також відомо про один випадок в районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
Через спалах бубонної чуми в місті Баяннур в автономному регіоні Внутрішня Монголія китайська влада оголосила режим небезпеки. Так, за даними видання, бубонну чуму виявили у пастуха. Він звернувся до медустанови з відповідними симптомами, внаслідок у нього підтвердили хворобу.
Через спалах бубонної чуми в місті Баяннур в автономному регіоні Внутрішня Монголія китайська влада оголосила режим небезпеки. Так, за даними видання, бубонну чуму виявили у пастуха. Він звернувся до медустанови з відповідними симптомами, внаслідок у нього підтвердили хворобу.
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