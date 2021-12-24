Вісім людей загинули в результаті стрілянини в США

11:37 16 квітень Київ, Україна

В американському місті Індіанаполіс в логістичній компанії FedEx сталася стрілянина. Загинули 8 осіб, ще сім отримали поранення.



Інформація про стрілянину надійшла в поліцію у четвер о 23:00 за часом східного узбережжя Інформація про стрілянину надійшла в поліцію у четвер о 23:00 за часом східного узбережжя США , заявила представниця поліції Джені Кук на брифінгу, повідомляє АВС у п'ятницю, 16 квітня.

Семеро постраждалих доставлені в лікарні, злочинець наклав на себе руки.



В FedEx заявили, що знають про інцидент, і співпрацюють зі слідством для з'ясування всіх обставин інциденту.



Об'єкт, де сталася стрілянина, розташований недалеко від аеропорту в Індіанаполісі. Через стрілянину ненадовго закривали міжштатну автомагістраль 70. Зараз вона і під'їзди до аеропорту відкриті.