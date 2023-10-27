Збройні сили Польщі готуються до військових навчань біля кордону з росією та білоруссю

20:00 25 жовтня Київ, Україна

Збройні сили Польщі у жовтні-листопаді цього року проведуть військові навчання "ZUBR-23" біля кордону з росією та білоруссю. Метою навчань є зміцнення співпраці польських військових з місцевими адміністраціями та перевірка боєздатності підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Головного командування Збройних сил Польщі.



Зазначається, що навчання відбуватимуться на території Підляського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств. На цих територіях під час навчань переміщатимуться військовослужбовці та техніка, також у деяких місцях буде обладнано вогневі точки.

Також у співпраці з місцевими службами військові проведуть перевірку систем оповіщення. Збройні сили Польщі під час навчань підтримуватимуть поліція та пожежна служба країни.