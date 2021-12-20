"Геть з Грузії": Познер, розлютивши грузинів, покинув Тбілісі

11:45 01 квітень Київ, Україна

Громадські активісти Грузії влаштували важку ніч прихильникові Путіна Володимиру Познеру та його гостям, які прилетіли з Москви в Тбілісі чартерним спецлітаком, щоб відсвяткувати день народження пропагандиста.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

У Тбілісі пройшла акція протесту перед будівлею готелю Vinotel Boutique Hotel, де в середу ввечері зупинився відомий російський пропагандист Володимир Познер. Протестувальники вимагали видворити його з країни, вони закидали готель яйцями, а також відімкнули подачу в будівлю електроенергії.

Протестувальники заявили, що візит Познера "неприйнятний ні з моральної, ні з правової точки зору, а також з точки зору дотримання протипандемічних норм".

Приводом для протестів стало висловлювання Познера про те, що він не вірить, що Абхазія знову стане частиною Грузії. В інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що часто бував в Абхазії ще в 1970-х роках і бачив, що відносини між грузинами і абхазами були "жахливими".

"Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав". Проросійського журналіста розкритикували в Грузії.





"Ехо Кавказу" нагадало, що в 2010-му, через два роки після війни в Грузії, Познер сказав: "Він (Саакашвілі) помилився. Американці не допомогли, і Росія відповіла. Це було військове вторгнення з боку Грузії, в результаті чого Грузія втратила Абхазію назавжди. Більше Абхазія ніколи не буде частиною Грузії".

Після початку акції пропагандист і його гості покинули Vinotel під охороною поліціянтів і переїхали в готель Rooms. Автобус закидали яйцями, написавши на асфальті "Геть з Грузії!".



У четвер рано вранці небажані гості покинули Тбілісі раніше, ніж планували. Їх доставили в аеропорт у супроводі поліції.

По всій видимості, російська медіа «еліта» так і не зрозуміла, що, підтримуючи позицію Путіна, отримуючи за це величезні гонорари, можна досягти лише того, що тобі ніде не будуть раді, навіть в такій гостинній країні як Грузія.