Volkswagen Group завершив продаж свого бізнесу в росії

Автомобільний концерн Volkswagen Group з Німеччини оголосив про завершення продажу своїх часток у російському бізнесі місцевому інвестору.
За інформацією, опублікованою на офіційному сайті компанії в п'ятницю, 19 травня, Volkswagen успішно закінчив процес продажу своїх часток у ТОВ Фольксваген Груп Рус, включаючи його місцеві дочірні компанії, такі як ТОВ Фольксваген Компоненти та Послуги, ТОВ Сканія Лізинг, ТОВ Сканія Фінанс та ТОВ Сканія Страхування.
Також було продано компанію ТОВ Арт-Фінанс, яку підтримує російський дилер Авілон.
У повідомленні зазначається, що право власності на частки у статутному капіталі ТОВ "Фольксваген Груп Рус" та його дочірніх підприємств перейшло від продавців до покупця після реєстрації угоди.
Новий власник придбав всі акції російських дочірніх компаній і угода вже отримала схвалення російськими державними органами.
За інформацією, опублікованою на офіційному сайті компанії в п'ятницю, 19 травня, Volkswagen успішно закінчив процес продажу своїх часток у ТОВ Фольксваген Груп Рус, включаючи його місцеві дочірні компанії, такі як ТОВ Фольксваген Компоненти та Послуги, ТОВ Сканія Лізинг, ТОВ Сканія Фінанс та ТОВ Сканія Страхування.
Також було продано компанію ТОВ Арт-Фінанс, яку підтримує російський дилер Авілон.
У повідомленні зазначається, що право власності на частки у статутному капіталі ТОВ "Фольксваген Груп Рус" та його дочірніх підприємств перейшло від продавців до покупця після реєстрації угоди.
Новий власник придбав всі акції російських дочірніх компаній і угода вже отримала схвалення російськими державними органами.
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