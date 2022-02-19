Війська США прибули до Словаччини для навчань

Американські війська прибули до Словаччини у четвер для участі у багатонаціональних навчаннях на тлі регіональної напруженості у відносинах із Росією.
"Вчення Sabre Strike 22 спрямовані на зміцнення співпраці між союзниками по НАТО", - заявив журналістам начальник штабу оборони Словаччини генерал Даніель Змеко.
«Ці навчання перевірять нашу здатність працювати разом із нашим найсильнішим і найважливішим стратегічним партнером у сфері оборони», — додав він, коли на військовій базі Кучина приземлився перший літак із військовою технікою з Німеччини.
За словами офіційного представника підрозділу Джона Амбеланга, навчання Sabre Strike заплановані на період з 5 по 10 березня у навчальному центрі Лешт та на авіабазі Сліач.
"Вчення Sabre Strike 22 спрямовані на зміцнення співпраці між союзниками по НАТО", - заявив журналістам начальник штабу оборони Словаччини генерал Даніель Змеко.
«Ці навчання перевірять нашу здатність працювати разом із нашим найсильнішим і найважливішим стратегічним партнером у сфері оборони», — додав він, коли на військовій базі Кучина приземлився перший літак із військовою технікою з Німеччини.
За словами офіційного представника підрозділу Джона Амбеланга, навчання Sabre Strike заплановані на період з 5 по 10 березня у навчальному центрі Лешт та на авіабазі Сліач.
«У навчаннях візьмуть участь 1200 солдатів армії США та 500 автомобілів. Перша колона прибула до Словаччини з Німеччини рано-вранці у четвер», — повідомив Амбеланг журналістам.
Навчання відбуваються під час гострої напруженості між Заходом та Росією через Україну і, отже, ширшого занепокоєння регіональною безпекою.
Наразі у Словаччині немає американських військ, уряд яких рішуче виступає за НАТО і підтримав Україну в нинішньому протистоянні з Росією.
Проте прокремлівські настрої також сильні у Словаччині, де 44% респондентів у недавньому опитуванні заявили, що вважають, що США та НАТО винні у напруженості.
За даними опитування, проведеного агентством "Фокус", близько 35% звинуватили Росію.
Місцеві експерти кажуть, що дружні до Москви настрої підживлюються дезінформацією та деякими лівими політиками, зокрема, колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо.
Зараз лідируючи в опитуваннях, Фіцо назвав центристську президентку Зузану Капутову "американським агентом", а минулого місяця назвав Saber Strike "чистою провокацією".
«Громадська думка систематично підживлюється дезінформацією у ЗМІ та, на жаль, також деякими високопоставленими політиками, які приймають кремлівську пропаганду», — каже дослідниця дезінформації із Братислави Вероніка Гольянова.
Вона не вважає, що за дезінформацією стоїть виключно Росія.
"Хоча ми можемо простежити походження багатьох наративів до офіційних заяв у російських ЗМІ, це не означає, що це результат прямої дії Росії", - сказала вона.
Навчання відбуваються під час гострої напруженості між Заходом та Росією через Україну і, отже, ширшого занепокоєння регіональною безпекою.
Наразі у Словаччині немає американських військ, уряд яких рішуче виступає за НАТО і підтримав Україну в нинішньому протистоянні з Росією.
Проте прокремлівські настрої також сильні у Словаччині, де 44% респондентів у недавньому опитуванні заявили, що вважають, що США та НАТО винні у напруженості.
За даними опитування, проведеного агентством "Фокус", близько 35% звинуватили Росію.
Місцеві експерти кажуть, що дружні до Москви настрої підживлюються дезінформацією та деякими лівими політиками, зокрема, колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо.
Зараз лідируючи в опитуваннях, Фіцо назвав центристську президентку Зузану Капутову "американським агентом", а минулого місяця назвав Saber Strike "чистою провокацією".
«Громадська думка систематично підживлюється дезінформацією у ЗМІ та, на жаль, також деякими високопоставленими політиками, які приймають кремлівську пропаганду», — каже дослідниця дезінформації із Братислави Вероніка Гольянова.
Вона не вважає, що за дезінформацією стоїть виключно Росія.
"Хоча ми можемо простежити походження багатьох наративів до офіційних заяв у російських ЗМІ, це не означає, що це результат прямої дії Росії", - сказала вона.
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