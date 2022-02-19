Війська США прибули до Словаччини для навчань

06:08 18 лютий Київ, Україна

Американські війська прибули до Словаччини у четвер для участі у багатонаціональних навчаннях на тлі регіональної напруженості у відносинах із Росією.



"Вчення Sabre Strike 22 спрямовані на зміцнення співпраці між союзниками по НАТО", - заявив журналістам начальник штабу оборони Словаччини генерал Даніель Змеко.



«Ці навчання перевірять нашу здатність працювати разом із нашим найсильнішим і найважливішим стратегічним партнером у сфері оборони», — додав він, коли на військовій базі Кучина приземлився перший літак із військовою технікою з Німеччини.



За словами офіційного представника підрозділу Джона Амбеланга, навчання Sabre Strike заплановані на період з 5 по 10 березня у навчальному центрі Лешт та на авіабазі Сліач.



