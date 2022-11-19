Війська росії будуть розбиті, якщо почнуть атаку проти країн Балтії - канадський командувач

18:15 17 листопада Київ, Україна

Канадський офіцер, командувач бойової групи НАТО в Латвії Ван Ейк, заявив, що російські сили будуть розбиті, якщо посміють атакувати канадські війська та їхніх союзників, дислокованих у балтійській країні на західному кордоні росії.

У таборі Адажі в Латвії понад 1 200 солдатів з 10 країн блоку тренуються як єдина бойова група. Підполковник Ван Ейк переконаний, що його війська краще підготовлені та досвідченіші, ніж потенційний противник. Спочатку він говорив про російську армію як одну з найбільших і добре оснащених у світі, проте на тлі військових невдач росії в Україні його думка змінилася.

«Спочатку було враження, що росіяни будуть швидше, але вони не впоралися із заявленими завданнями. Тож темпи цієї операції, якщо вона відбудеться, залежатимуть від того, які сили росіяни насправді кинуть на нас», – вважає Ван Ейк.

Він зазначив, що НАТО має в своєму розпорядженні точну інформацію про російські війська по той бік латвійського кордону, що знаходиться всього за 200 кілометрів від табору Адажі. Військовим альянсу відомий ступінь боєздатності російських збройних сил і навіть їхній розпорядок дня.

Війна в Україні, вважає підполковник, зменшила рівень загрози для Латвії.

"Кількість ресурсів, які росіяни зараз вклали в Україну і втрачають там, швидко зменшує їхню здатність щось зробити на цьому театрі", - сказав він.

Латвійська армія дійшла того ж висновку, враховуючи ослаблення російських військових баз у прилеглих регіонах, наприклад, у Псковській області.



Однак було б необачним зовсім не брати до уваги військових по той бік кордону, вважає ван Ейк. За його словами, будь-які майбутні дії армії росії залежать від президента володимира путіна, і загроза балтійським країнам залишається реальною.