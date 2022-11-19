Війська росії будуть розбиті, якщо почнуть атаку проти країн Балтії - канадський командувач

Канадський офіцер, командувач бойової групи НАТО в Латвії Ван Ейк, заявив, що російські сили будуть розбиті, якщо посміють атакувати канадські війська та їхніх союзників, дислокованих у балтійській країні на західному кордоні росії.
У таборі Адажі в Латвії понад 1 200 солдатів з 10 країн блоку тренуються як єдина бойова група. Підполковник Ван Ейк переконаний, що його війська краще підготовлені та досвідченіші, ніж потенційний противник. Спочатку він говорив про російську армію як одну з найбільших і добре оснащених у світі, проте на тлі військових невдач росії в Україні його думка змінилася.
Він зазначив, що НАТО має в своєму розпорядженні точну інформацію про російські війська по той бік латвійського кордону, що знаходиться всього за 200 кілометрів від табору Адажі. Військовим альянсу відомий ступінь боєздатності російських збройних сил і навіть їхній розпорядок дня.
Війна в Україні, вважає підполковник, зменшила рівень загрози для Латвії.
Латвійська армія дійшла того ж висновку, враховуючи ослаблення російських військових баз у прилеглих регіонах, наприклад, у Псковській області.
Однак було б необачним зовсім не брати до уваги військових по той бік кордону, вважає ван Ейк. За його словами, будь-які майбутні дії армії росії залежать від президента володимира путіна, і загроза балтійським країнам залишається реальною.
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