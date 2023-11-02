Війська Ізраїлю руйнують тунелі ХАМАС у Секторі Гази: понад 100 тунелів знищено

Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю активно проводять велику операцію з ліквідації підземних тунелів, що належать організації ХАМАС у районах Сектору Гази. У рамках цієї операції понад 100 тунелів уже знищено.
Інформацію про просування операції розповсюдили видання The Times of Israel та новинний сайт Walla.
Згідно з інформацією, військові використовують різні види роботів та вибухових пристроїв для знищення тунелів, а також для знешкодження мінних пасток, встановлених бойовиками з ХАМАСу. Ця операція також охоплює ураження бойовиків, що ховаються в тунелях.
Старший офіцер Південного командування, виступаючи в інтерв'ю, наголосив, що після того, як ізраїльські збройні сили отримали контроль над відповідними територіями, розпочалася активна інженерна операція. Він підкреслив, що входи в тунелі будуть під прицілом, а самі тунелі стануть зоною смерті для терористів ХАМАСу, що унеможливлює їхню втечу.
За даними, в рамках цієї операції вже знищено близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були ліквідовані в ході авіаційних атак.
Колишній заступник начальника штабу Збройних сил Ізраїлю Яір Голан, який приєднався до армії та бере участь у бойових діях проти бойовиків, підкреслив, що військовослужбовці Ізраїлю за жодних обставин не входитимуть у тунелі ХАМАСу. Натомість вони зосереджуватимуть зусилля на пошуку входів та їхньому знищенні, щоб робити тунелі смертельною пасткою для бойовиків. Він підкреслив, що Збройні сили Ізраїлю мають необхідні засоби та знання для ефективної боротьби з цією загрозою.
Яір Голан також підтримав ідею угоди, за якої заручники звільняються в обмін на безпечний прохід лідерів ХАМАСу в інші країни, але підкреслив, що реалізація такої угоди залежить від багатьох факторів і є складним питанням.
Інформацію про просування операції розповсюдили видання The Times of Israel та новинний сайт Walla.
Згідно з інформацією, військові використовують різні види роботів та вибухових пристроїв для знищення тунелів, а також для знешкодження мінних пасток, встановлених бойовиками з ХАМАСу. Ця операція також охоплює ураження бойовиків, що ховаються в тунелях.
Старший офіцер Південного командування, виступаючи в інтерв'ю, наголосив, що після того, як ізраїльські збройні сили отримали контроль над відповідними територіями, розпочалася активна інженерна операція. Він підкреслив, що входи в тунелі будуть під прицілом, а самі тунелі стануть зоною смерті для терористів ХАМАСу, що унеможливлює їхню втечу.
За даними, в рамках цієї операції вже знищено близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були ліквідовані в ході авіаційних атак.
Колишній заступник начальника штабу Збройних сил Ізраїлю Яір Голан, який приєднався до армії та бере участь у бойових діях проти бойовиків, підкреслив, що військовослужбовці Ізраїлю за жодних обставин не входитимуть у тунелі ХАМАСу. Натомість вони зосереджуватимуть зусилля на пошуку входів та їхньому знищенні, щоб робити тунелі смертельною пасткою для бойовиків. Він підкреслив, що Збройні сили Ізраїлю мають необхідні засоби та знання для ефективної боротьби з цією загрозою.
Яір Голан також підтримав ідею угоди, за якої заручники звільняються в обмін на безпечний прохід лідерів ХАМАСу в інші країни, але підкреслив, що реалізація такої угоди залежить від багатьох факторів і є складним питанням.
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