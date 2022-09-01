12:49 15 серпня Київ, Україна

Вчора, 14 серпня, війська Ізраїлю завдали авіаудари по об'єктах іранських військових неподалік бази росії в Тартусі на сирійському узбережжі Середземного моря.

Про це, посилаючись на джерела в регіональній розвідці та сирійських військових, пише Reuters.



Раніше повідомлялося про трьох убитих і трьох поранених сирійців в результаті двох одночасних ізраїльських атак на південь від Тартуса і ще однієї атаки на столицю.



Як пише агентство, "двоє перебіжчиків із Сирії, знайомих з регіоном" повідомляють, що удари по північно-східних околицях Дамаска завдано по аванпостах ліванського проіранського угруповання Хізбалла.



Сирійський офіцер розповів Reuters, що була атакована іранська база біля села Абу-Афса на південь від портового міста - поряд із станцією ППО та РЛС, що розташована поблизу.



Агентство зазначає, що російські військові в Сирії "регулярно заплющують очі" на ізраїльські авіаудари за, як вважається, спонсорованим Іраном розгортанням і постачанням зброї.



Нагадаємо, в ніч на неділю, 14 серпня, недалеко від Стіни Плачу в Старому місті Єрусалима було обстріляно автобус, два автомобілі та пішоходи. Загалом поранено не менше восьми людей. Постраждалих доставлено до єрусалимських лікарень. Відомо, що четверо поранених - туристи зі США, члени однієї сім'ї.