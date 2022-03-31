Війна в Україні: слідчий комітет рф "шукав" і не знайшов ознак злочину у діях путіна

15:43 31 березня Київ, Україна

Росіянин Михайло Подивілов направив звернення до слідчого комітету рф з проханням «розслідувати злочинні дії володимира путіна щодо розв'язування та ведення ним агресивної війни з Україною».





31 березня він отримав відповідь від відомства та опублікував її у своєму телеграм-каналі та на сайті видання TJ.

«Встановлено, що звернення не містить фактів та (або) достатніх даних, що вказують на ознаки будь-якого протиправного діяння», — йдеться у документі за підписом старшого слідчого О.Ю. Лукоянова.

Судячи з профілю Подивілова на сайті, він також надсилав звернення до генпрокуратури рф з вимогою відкрити кримінальну справу на путіна, а також до адміністрації президента, вимагаючи «припинити братовбивчу війну з Україною».



Також Михайло Подивілов потрапив у поле уваги ЗМІ, коли вийшов із одиночним пікетом до метро «Луб'янка» у москві, тримаючи в руках кредитну картку «Мир». Поліціянти тоді не знайшли підстав для його затримання.