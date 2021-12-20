«Війна в Україні»: швейцарський блогер зняв фільм про агресію РФ проти України

08:33 16 березень Київ, Україна

Фільм «Війна в Україні» швейцарського блогера Le Grand JD розповідає про військову агресію Російської Федерації на Донбасі.

Тільки за два дні кількість переглядів відео, розміщеного в YouTube, наближається до 500 тис.

«Це єдина війна, яка зараз активно ведеться на Європейському континенті», - нагадав європейцям швейцарець.

Він зазначив, що одне із завдань фільму - розповісти про цю війну, щоб про неї не забували.

Стрічка починається розповіддю про європейську Україну і європейські прагнення українців, особливо молоді, події на Майдані 2014 року.



Далі у фільмі мова йде про триваючу військову окупацію Криму Росією і невизнання в Європі і в світі спроби анексії українського півострова.



На тлі розв'язаної Росією війни на Донбасі автор нагадує про збивання з російської зброї пасажирського літака рейсу MH17, а також застосування Москвою проти України всіх засобів гібридної війни: політичних, економічних, інформаційних.



У фільмі Le Grand JD розповідає про російсько-українську війну безпосередньо з переднього краю оборони ЗСУ на сході, головними героями стрічки є українські захисники.