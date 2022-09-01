Війна в Україні: росія почала набирати «гарматне м'ясо» у СІЗО

20:26 18 серпня Київ, Україна

На війну проти України вербують уже не лише ув'язнених із колоній суворого режиму, а й підозрюваних та обвинувачених, які перебувають у російських слідчих ізоляторах.

Про це повідомила в соцмережах правозахисниця і голова фонду «Русь, що сидить» Ольга Романова.

"Ну що. Почали вербувати у СІЗО. Поки є подробиці по Підмосков'ю: СІЗО Серпухов, Коломна і т.п. Але я думаю, скрізь почалося», - написала правозахисниця.

За її даними, агітують підозрюваних та обвинувачених у тому числі за нетяжкими статтями, такими як крадіжка. На час перебування в Україні провадження у кримінальній справі припиняється.



Озвучену Романовою інформацію підтвердив засновник «Гулагу.нет» Володимир Осєчкін. Він зазначив, що на їхню гарячу лінію надходять повідомлення з різних ізоляторів росії: з Москви, Підмосков'я, Санкт-Петербурга, Рязані, Твері, Брянська. При цьому у брянському СІЗО-1 кілька людей подали заяву на участь у війні, не чекаючи на вирок. Одному з них прохання вже задовольнили. Він виїхав до України, а вирок йому змінили.



За даними фонду «Русь, що сидить», за час війни в Україні на фронт вдалося заманити не менше 1500 засуджених, переважно за розбій та вбивство. Їм пообіцяли 200 тисяч рублів на місяць, виплату лікарняних за поранення, «гробових» у разі загибелі та помилування президента через пів року на фронті.



Головний критерій при виборі кандидатів – фізична підготовка, а також відсутність судимості за сексуальне насильство та наркотики. Під час відбору людину перевіряють на поліграфі, щоб дізнатися про її ставлення до чинного політичного режиму і чи не збирається вона втекти.



В інтерв'ю Deutsche Welle Ольга Романова розповідала, що в Україні російських ув'язнених кидають у бій першими, а вперше вони взяли участь у війні 12 липня під Луганськом.