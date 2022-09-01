Війна в Україні боляче вдарила по репутації російського військово-промислового комплексу

15:26 22 серпня Київ, Україна

Форум «Армія-2022» завершився з провальним результатом для російського військово-промислового комплексу, незважаючи на те, що рекламувати найсучасніші зразки зброї їздив особисто путін.

Обсяг укладених «Рособоронекспортом» закордонних контрактів скоротився у 6 разів, було укладено лише два договори на 390 млн доларів. Роком раніше на тому ж форумі було укладено 20 контрактів на 2 млрд євро.



Попит на російську зброю падає, зокрема, після того, як увесь світ побачив її в дії в Україні: війна завдала «величезного удару» по репутації російських постачальників, каже президент американського Wilson Center, а в минулому посол Марк Грін.

"Я не думаю, що якась країна, побачивши, як примітивні російські бомби підривають будівлі, скаже: так, це те, що нам треба", - пояснює Грін.

Крім того, саме виробництво озброєнь виявилося на межі колапсу: санкції відрізали російських виробників від імпортних компонентів, а таких у різних видах озброєнь не менше 450, з'ясували експерти Royal United Services Institute. Вони дослідили 27 видів зброї, захопленої в Україні, у тому числі дрони «Орлан-10» та танки Т-90, і дійшли висновку, що сотні деталей зарубіжних виробників замінити неможливо.



За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем світу (SIPRI), росія, як і раніше, посідає друге місце у світі з експорту зброї, хоча й втратила 26% своєї частки за останні п'ять років.



Найбільшими покупцями російського озброєння є Індія, Китай, Єгипет та Алжир. У ці країни пішло 73% російських військових постачань. Крім того, на рф припадає більше половини збройового імпорту Іраку та В'єтнаму.



З урахуванням санкцій та втрат техніки в Україні експорт російської зброї продовжить скорочуватися і найближчими роками москва може відкотитися на третє місце, поступившись Франції, прогнозує Сімом Візман, старший дослідник SIPRI. Потенційні покупці, за його словами, побоюються, що росія не зможе виконати зобов'язання, адже «її військовий бюджет та й вся економіка не такі великі».



Американська розвідка вважає, що «Рособоронекспорт» не зможе виконати контракти з африканськими країнами через війну, де армія втратила сотні танків, половину бойової авіації чорноморського флоту, а також продовжує «пропалювати» запаси дронів та артилерії.

"Ми передбачимо, що у них буде реальна проблема з постачанням обладнання, враховуючи те, з якою швидкістю вони втрачають його в Україні", - заявив Foreign Policy високопоставлене джерело у розвідці.

Зрив контрактів із ключовими клієнтами означатиме «геополітичну катастрофу» для кремля, вважає старший науковий співробітник Center for a New American Security Семуель Бендетт. Тому, розмірковує він, росія зробить усе можливе, щоб не скасовувати експорт до Алжиру, В'єтнаму та Індії, навіть незважаючи на те, що зброя відчайдушно потрібна на фронті.