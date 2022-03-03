Війна в Карабаху: Азербайджан обстріляв ракетами собор Казанчецоц

19:20 08 жовтень Київ, Україна





Про це повідомив офіційний представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян. У місті Шуші був частково зруйнований собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, внаслідок ракетного обстрілу з боку озброєних сил Азербайджану Про це повідомив офіційний представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян.



"Що говорити з тими, хто бомбить церкви", - написав він, прикріпивши фотографії, що свідчать про руйнування в соборі. На фото видно, що ракета впала прямо на купол собору, пробивши його. Усередині Казанчецоц також сильно пошкоджений.



Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц є одним з духовних центрів не тільки для жителів невизнаної Нагорнo-Карабаської Республіки, а й для всіх вірменів. Архітектурний комплекс, що складається з церкви і дзвіниці, був побудований в середині 19 століття.



Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася 27 вересня, на спірній території тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено військовий стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.