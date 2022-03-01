Війна в Карабаху: вимоги Азербайджану практично нездійсненні

14:56 07 жовтень Київ, Україна

На сесії Європарламенту представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вимоги Азербайджану про надання графіка виведення військ Вірменії з Нагорного Карабаху практично нездійсненні.

"Ситуація в регіоні погіршується. У телефонній розмові міністр закордонних справ Азербайджану озвучив мені свої вимоги до Вірменії для припинення конфлікту в Карабаху. Йдеться про надання графіка виведення з регіону вірменських військових, що навряд чи можна здійснити", - сказав Боррель.

Боррель також попередив про небезпеку втягування в конфлікт іноземних гравців і заявив, що в регіоні поширюється багато фейкової інформації, спрямованої на консолідацію населення учасників конфлікту і на залучення іноземної підтримки. Він закликав з великою обережністю ставитися до інформації із зони конфлікту, особливо в умовах припинення роботи моніторингової місії ОБСЄ. Боррель безпосередньо не згадав у своїй промові інформацію про перекидання Туреччиною в регіон ісламістів з Сирії, яку раніше вже підтвердила навіть низка країн ЄС, зокрема Франція.



Боррель знову підкреслив позицію ЄС про негайне припинення бойових дій і про відновлення зусиль щодо врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ.



В ході дискусії на сесії Європарламенту багато європейських депутатів висловлювали думку, що конфлікт в Карабаху став результатом "спроб президента Туреччини частково відродити Османську імперію, поширюючи вплив Туреччини на суміжні регіони, будь то Сирія, Лівія, Східне Середземномор'я або Закавказзя".



