Війна в Карабаху: вимоги Азербайджану практично нездійсненні

На сесії Європарламенту представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вимоги Азербайджану про надання графіка виведення військ Вірменії з Нагорного Карабаху практично нездійсненні.
Боррель також попередив про небезпеку втягування в конфлікт іноземних гравців і заявив, що в регіоні поширюється багато фейкової інформації, спрямованої на консолідацію населення учасників конфлікту і на залучення іноземної підтримки. Він закликав з великою обережністю ставитися до інформації із зони конфлікту, особливо в умовах припинення роботи моніторингової місії ОБСЄ. Боррель безпосередньо не згадав у своїй промові інформацію про перекидання Туреччиною в регіон ісламістів з Сирії, яку раніше вже підтвердила навіть низка країн ЄС, зокрема Франція.
Боррель знову підкреслив позицію ЄС про негайне припинення бойових дій і про відновлення зусиль щодо врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ.
В ході дискусії на сесії Європарламенту багато європейських депутатів висловлювали думку, що конфлікт в Карабаху став результатом "спроб президента Туреччини частково відродити Османську імперію, поширюючи вплив Туреччини на суміжні регіони, будь то Сирія, Лівія, Східне Середземномор'я або Закавказзя".
Боррель знову підкреслив позицію ЄС про негайне припинення бойових дій і про відновлення зусиль щодо врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ.
В ході дискусії на сесії Європарламенту багато європейських депутатів висловлювали думку, що конфлікт в Карабаху став результатом "спроб президента Туреччини частково відродити Османську імперію, поширюючи вплив Туреччини на суміжні регіони, будь то Сирія, Лівія, Східне Середземномор'я або Закавказзя".
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