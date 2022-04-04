Війна в Карабаху закінчена. В Азербайджані почалися народні гуляння

У той час, коли вулиці Єревана переповнені протестувальниками проти підписання заяви про припинення військових дій на території Нагірного Карабаху, на вулицях Баку почалися народні гуляння.
За даними агентства, тисячі людей зібралися на вулицях, незважаючи на введену через коронавірус комендантську годину. Поліція громадянам не заважає. Вночі 10 листопада глави Вірменії, Азербайджану і Росії оголосили про закінчення війни в Нагірному Карабаху. Одночасно з цим в ЗМІ з'явився текст з 9 пунктів підписаної сторонами угоди.
Перший пункт угоди встановлює повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту з півночі (за мск) 10 листопада. Азербайджан і Вірменія зупиняються на займаних позиціях.
Другий і шостий пункти проголошують, що Кельбаджарський район, Агдамський район і території, утримувані вірменською стороною в Газахському районі Азербайджану, а також Лачинський район повертаються Азербайджану до 15 листопада, 20 листопада і до 1 грудня 2020 року відповідно. Вірменія залишає за собою тільки Лачинський коридор шириною 5 кілометрів, який буде забезпечувати зв'язок з Нагірним Карабахом. Також наголошується, що цей коридор "не буде зачіпати місто Шуша".
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що військова фаза конфлікту в Нагірному Карабаху завершена.
"Військова фаза закінчується, і ми переходимо до політичного врегулювання. Це максимально вигідний для нас варіант. Це фактично військова капітуляція Вірменії", - сказав Алієв в ніч на вівторок під час звернення до азербайджанського народу. За його словами, Азербайджан досяг усіх цілей в ході військової фази конфлікту.
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