Війна з ХАМАС коштує Ізраїлю 600 мільйонів доларів на тиждень

Через бойові дії з бойовиками угруповання ХАМАС в Ізраїлі фіксують відсутність багатьох працівників на робочих місцях, що коштує економіці країни приблизно 2,3 мільярда шекелів (600 мільйонів доларів) на тиждень.
Про це йдеться у доповіді Центробанку Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.
У звіті оцінюються щотижневі витрати за 21 день конфлікту. Зниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією мешканців південних та північних районів, а також закриттям закладів освіти, що ускладнює роботу батьків.
Як зазначається, розрахунок витрат містить:
Про це йдеться у доповіді Центробанку Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.
У звіті оцінюються щотижневі витрати за 21 день конфлікту. Зниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією мешканців південних та північних районів, а також закриттям закладів освіти, що ускладнює роботу батьків.
Як зазначається, розрахунок витрат містить:
- 1,25 мільярда шекелів через повне закриття навчальних закладів;
- 590 мільйонів шекелів через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих жителів із постраждалих від війни районів;
- близько 500 мільйонів шекелів через мобілізацію близько 360 тисяч військовослужбовців запасу.
У Центральному банку Ізраїлю наголосили, що часткове відкриття закладів освіти останніми днями може знизити витрати.
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