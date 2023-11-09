Війна з ХАМАС коштує Ізраїлю 600 мільйонів доларів на тиждень

18:33 09 листопада Київ, Україна





Про це йдеться у доповіді Центробанку Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.



У звіті оцінюються щотижневі витрати за 21 день конфлікту. Зниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією мешканців південних та північних районів, а також закриттям закладів освіти, що ускладнює роботу батьків.



Як зазначається, розрахунок витрат містить: Через бойові дії з бойовиками угруповання ХАМАС в Ізраїлі фіксують відсутність багатьох працівників на робочих місцях, що коштує економіці країни приблизно 2,3 мільярда шекелів (600 мільйонів доларів) на тиждень.Про це йдеться у доповіді Центробанку Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.У звіті оцінюються щотижневі витрати за 21 день конфлікту. Зниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією мешканців південних та північних районів, а також закриттям закладів освіти, що ускладнює роботу батьків.Як зазначається, розрахунок витрат містить:

1,25 мільярда шекелів через повне закриття навчальних закладів;

590 мільйонів шекелів через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих жителів із постраждалих від війни районів;

близько 500 мільйонів шекелів через мобілізацію близько 360 тисяч військовослужбовців запасу.

У Центральному банку Ізраїлю наголосили, що часткове відкриття закладів освіти останніми днями може знизити витрати.