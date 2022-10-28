Війна росії в Україні "перетворила на попіл" європейський порядок безпеки - Штайнмаєр

За розв'язання найбільшої війни в Європі та руйнування європейського порядку безпеки особисто відповідальний голова кремлівського режиму володимир путін.
Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй програмній промові у палаці Бельвю у п'ятницю, 28 жовтня.
За його словами, жорстока агресивна війна росії в Україні "перетворила на попіл" європейський порядок безпеки.
Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй програмній промові у палаці Бельвю у п'ятницю, 28 жовтня.
За його словами, жорстока агресивна війна росії в Україні "перетворила на попіл" європейський порядок безпеки.
За його словами, 24 лютого стало епохальним зрушенням. Він вважає, що війна росії зруйнувала мрію Горбачова про "спільний європейський дім".
Німеччина підтримує Україну і підтримуватиме стільки, скільки потрібно, додав він.
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