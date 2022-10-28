Війна росії в Україні "перетворила на попіл" європейський порядок безпеки - Штайнмаєр

19:26 28 жовтня Київ, Україна

За розв'язання найбільшої війни в Європі та руйнування європейського порядку безпеки особисто відповідальний голова кремлівського режиму володимир путін.



Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй програмній промові у палаці Бельвю у п'ятницю, 28 жовтня.



За його словами, жорстока агресивна війна росії в Україні "перетворила на попіл" європейський порядок безпеки.

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Російська атака - це напад на всі уроки, які світ виніс із двох світових воєн", - вважає глава Німеччини.



За його словами, 24 лютого стало епохальним зрушенням. Він вважає, що війна росії зруйнувала мрію Горбачова про "спільний європейський дім".

"Це атака на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо. Той, хто знизує плечима і запитує: "Яке відношення ця війна має до нас, німців?", не має ні відповідальності, ні почуття історії. Ми, німці, не можемо переважати в Європі з таким ставленням – це неправильно!” – зазначив Штайнмаєр.

Німеччина підтримує Україну і підтримуватиме стільки, скільки потрібно, додав він.