Війна рф проти України спричинила бум серед виробників зброї в США

07:54 21 серпня Київ, Україна

Війна рф проти України спричинила бум для американських оборонних компаній, які значними темпами розширюють виробництво та заводські потужності.



Про це пише The Washington Post.



У статті наголошується, що із 44,5 млрд доларів, виділених США на виробництво озброєнь для України та поповнення американських запасів, Пентагон на сьогодні освоїв 18,2 млрд, або 40,8% від загальної суми, уклавши відповідні контракти.



Сполучені Штати також інвестують у розширення виробництва боєприпасів, безпілотників, зенітних ракет та інших видів озброєнь, зосередившись переважно на артилерійських снарядах калібром 155 мм.



З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році Пентагон уклав контракти на виробництво таких снарядів на суму 2,26 млрд доларів, що дозволило наростити виробництво з 14 тисяч одиниць на місяць станом на лютий 2022 року до близько 20 тисяч на місяць сьогодні. Незабаром виробництво має сягнути 28 тисяч на місяць, а до осені 2025 року планується виробляти мільйон снарядів на рік.



Водночас різке збільшення виробництва снарядів підштовхнуло США до пошуку нових постачальників тротилу. Польща була основним американським джерелом цієї вибухової речовини, але Пентагон працює зі своїми союзниками та партнерами зі збільшення постачання, зокрема з Японії.



У свою чергу експерти кажуть, що Сполучені Штати, інвестуючи у розширення виробництва боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракет ППО та іншої зброї, необхідної Україні, також мають гарантувати, що вони зможуть підтримувати розширені потужності з розвитком вимог.