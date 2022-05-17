Війна на Донбасі: громадянин Чехії заочно засуджений до 15 років в'язниці

19:30 21 грудня Киев, Украина

45-річний громадянин Чехії, який активно брав участь у збройних формуваннях «ДНР» , заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.

Відповідне рішення виніс обласний суд Усті-над-Лабем Чехії 21 грудня.

Вирок був винесений заочно, його засудили за статтею про терористичні акти. За інформацією чеських слідчих, чоловік втік з країни і перебуває на тимчасово окупованій території Донбасу. Якщо його зловлять і доставлять в Чехію, він зможе вимагати нового слухання.



За даними чеських правоохоронців, засуджений приєднався до терористичної організації ДНР в кінці травня 2014 року, за свою активну діяльність він був навіть вшанований нагородою так званої «ДНР» за відвагу за участь в боях спочатку як командир бойової машини, а потім як командир збройної групи танкового полку «армії ДНР».