Війна на Донбасі: Німеччина звернулася до України і Росії

Офіційний представник МЗС Німеччини, з нагоди першої річниці угоди про режим припинення вогню, закликав Російську Федерацію і Україну повністю виконати домовленості за підсумками "нормандського саміту".
Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС ФРН.
У ній йдеться про те, що незважаючи на режим припинення вогню, на Донбасі йдуть активні бойові дії і збільшуються втрати.
У МЗС Німеччини підкреслили, що в кінці 2019 року було узгоджено додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ і Москву закликали виконувати свої зобов'язання.
У МЗС Німеччини підкреслили, що в кінці 2019 року було узгоджено додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ і Москву закликали виконувати свої зобов'язання.
Від Росії вимагають більше конструктиву щодо вирішення конфлікту - йдеться про відкриття КПВВ, розмінування території та відведення важкого озброєння.
При цьому Україну закликають перенести так звану формулу Штайнмайєра в своє національне законодавство.
Також в заяві зазначили, що представники ОБСЄ повинні отримати повний доступ до всієї території Донбасу. У Берліні додали, що Німеччина і Франція продовжать роботу над довгостроковим врегулюванням конфлікту.
Як відомо, формула Штайнмайєра передбачає, що спочатку на Донбасі проходять вибори, а потім Києву передається контроль над кордоном.
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