Війна на Донбасі: Німеччина звернулася до України і Росії

07:59 23 липня Київ, Україна

Офіційний представник МЗС Німеччини, з нагоди першої річниці угоди про режим припинення вогню, закликав Російську Федерацію і Україну повністю виконати домовленості за підсумками "нормандського саміту".





Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС ФРН.

У ній йдеться про те, що незважаючи на режим припинення вогню, на Донбасі йдуть активні бойові дії і збільшуються втрати.



У МЗС Німеччини підкреслили, що в кінці 2019 року було узгоджено додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ і Москву закликали виконувати свої зобов'язання.

"Закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року. Так вдасться досягти помітних поліпшень для жителів сходу України", - йдеться в заяві.

Від Росії вимагають більше конструктиву щодо вирішення конфлікту - йдеться про відкриття КПВВ, розмінування території та відведення важкого озброєння.



При цьому Україну закликають перенести так звану формулу Штайнмайєра в своє національне законодавство.



Також в заяві зазначили, що представники ОБСЄ повинні отримати повний доступ до всієї території Донбасу. У Берліні додали, що Німеччина і Франція продовжать роботу над довгостроковим врегулюванням конфлікту.



Як відомо, формула Штайнмайєра передбачає, що спочатку на Донбасі проходять вибори, а потім Києву передається контроль над кордоном.