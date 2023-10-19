Війна між ХАМАС та Ізраїлем: США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Радбезу ООН, яка закликала до "гуманітарних пауз" у війні між ХАМАС та Ізраїлем для надання допомоги мешканцям Сектору Гази.
Про це повідомили у пресслужбі Організації Об'єднаних Націй.
Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд у залі Ради засідань пояснила вето тим, що "у цій резолюції не згадується право Ізраїлю на самооборону".
Томас-Грінфілд додала, що "хоча США і не можуть підтримати резолюцію, але продовжуватимуть співпрацювати з усіма членами Ради з кризи, як і продовжуватимуть наголошувати на необхідності захисту цивільних осіб, включаючи представників ЗМІ, гуманітарних працівників та офіційних осіб ООН".
Голосування "проти" будь-якого з п'яти постійних членів Ради зупиняє дію будь-якого заходу, винесеного на його розгляд. Постійними членами Ради є США, Великобританія, Франція, Китай та росія.
Голосування "проти" будь-якого з п'яти постійних членів Ради зупиняє дію будь-якого заходу, винесеного на його розгляд. Постійними членами Ради є США, Великобританія, Франція, Китай та росія.
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