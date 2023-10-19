Війна між ХАМАС та Ізраїлем: США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню

11:42 19 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Радбезу ООН, яка закликала до "гуманітарних пауз" у війні між ХАМАС та Ізраїлем для надання допомоги мешканцям Сектору Гази.
 
Про це повідомили у пресслужбі Організації Об'єднаних Націй.
"У той час, як 12 із 15 членів Ради підтримали текст, запропонований Бразилією, один (США) проголосував проти, а два (Великобританія та росія) - утрималися", - йдеться у повідомленні.
Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд у залі Ради засідань пояснила вето тим, що "у цій резолюції не згадується право Ізраїлю на самооборону".
"Ізраїль має невіддільне право на самооборону, як це відображено у статті 51 Статуту ООН. Право було підтверджено Радою в попередніх резолюціях щодо терористичних атак, і ця резолюція мала зробити те саме", — сказала американська дипломатка.
Томас-Грінфілд додала, що "хоча США і не можуть підтримати резолюцію, але продовжуватимуть співпрацювати з усіма членами Ради з кризи, як і продовжуватимуть наголошувати на необхідності захисту цивільних осіб, включаючи представників ЗМІ, гуманітарних працівників та офіційних осіб ООН".

Голосування "проти" будь-якого з п'яти постійних членів Ради зупиняє дію будь-якого заходу, винесеного на його розгляд. Постійними членами Ради є США, Великобританія, Франція, Китай та росія.