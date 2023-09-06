Воював проти України: чеський снайпер отримав 21 рік ув'язнення

17:55 01 вересня Київ, Україна

Суд Праги засудив чеського снайпера Алоїза Полака, який воював на території України у лавах сепаратистів, до 21 року в'язниці за вбивство щонайменше чотирьох осіб.

Про це повідомило агентство ČTK.



Як пише агентство, суд розглядав справу вже втретє і знову визнав чоловіка винним у тероризмі та участі у терористичному угрупуванні. Однак на попередніх процесах не фігурували вбивства людей і матеріали справи здебільшого базувалися на постах самого Полака у Facebook.



Тільки зараз звинувачення було підкріплено висновком воєнної експертизи.



Встановлено, що у грудні 2016 року Полак виїхав на територію, контрольовану військовими формуваннями так званої "ДНР", та брав активну участь у військових діях проти ЗСУ.



З квітня минулого року чоловік неактивний у соцмережах. Це наштовхнуло адвоката на "обґрунтовану підозру", що його клієнта вже немає в живих. Однак суддя послався на заяву експерта, який мав інформацію, що на початку літа підсудний продовжував воювати.



Якщо вирок буде визнаний остаточним, а сам Полак повернеться до Чехії у майбутньому, він матиме можливість вимагати нового розгляду своєї справи. У такому випадку початковий вирок автоматично скасовується, і суд призначає новий розгляд.